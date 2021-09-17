Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал свою любимую фигуристку.

«Загитова или Медведева? Трусова! Все прекрасные девчонки! Но я с детства за Трусову!» — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также Губерниев отметил, что не будет работать на соревнованиях по фигурному катанию.

«Каждому свое. Нет. Какое фигурное катание? Мне своего хватает», – сказал комментатор.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября по московскому времени Трусова выступит на международном турнире в США. Ранее она установила историческое достижение на контрольных прокатах сборной России, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, тулуп и сальхов.

Прошлый сезон фигуристка провела в академии Евгения Плющенко, но весной вернулась в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе.