Лыжница сборной России Татьяна Сорина выиграла кросс-пасьют на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Тюмени, но по чистому времени уступила 10 секунд 17-летней Арине Перевозчиковой.

По словам спортсменки, она могла ускориться на втором круге, но тренеры не подсказали ей, насколько быстро идет Перевозчикова.

«Если честно, было удивление, что я сегодня не первая по чистому времени. Меня вели по трассе по Ольге Жолудевой, а про Арину Перевозчикову мне вообще ничего не говорили. Спросила, почему не вели, и мне сказали, что она бежала сзади в потоке. Они даже не подозревали, что так будет», — объяснила Сорина в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, второе место в кросс-пасьюте заняла Анастасия Рыгалина, третьей стала Вероника Степанова. Анастасия Фалеева финишировала седьмой, Дарья Непряева — десятой.