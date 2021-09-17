Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман принял участие в тестах болида «Феррари» 2018 года на трассе в Имоле. Гонщик поделил тестовый день с Антонио Фуоко, сообщает Академия «Феррари» в «Твиттере».

Напомним, на этапе Гран-при в Италии Шварцман три раза финишировал в очках. В первой гонке он занял шестое место, во второй — третье, в третьей — снова шестое.

За три этапа до окончания сезона россиянин располагается на третьей строчке личного зачета пилотов, проигрывая лидеру чемпионата Оскару Пиастри 36 очков. Между ними располагается Чжоу Гуаньюй. Следующий этап Формулы-2 состоится в Сочи одновременно с Гран-при Формулы-1.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Мика Сало оценил перспективы Шварцмана попасть в «королевские гонки». По его мнению, из россиянина может получиться топовый гонщик.