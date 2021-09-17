В Норвуде (США) проходит международный турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. В ночь на 18 сентября состоится короткая программа у женщин, в которой примет участие россиянка Александра Трусова.

Начало запланировано на 01:00 по московскому времени. Сначала на лед выйдут американки Габриэла Иццо и Пейдж Ридберг, затем под третьим стартовым номером выступит Трусова. После неё свои программы представят американки Максин Баутиста и Сиерра Венетта, а также кореянка Ен Чон Пак. Закрывать соревнования будет Тэйлор Моррис из Израиля.

Произвольная программа состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 03:00 мск.

Напомним, ранее на контрольных прокатах Трусова установила историческое достижение, исполнив пять четверных прыжков в одной программе: два лутца, сальхов, флип и тулуп.