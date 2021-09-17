Российская теннисистка Людмила Самсонова прибилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в Люксембурге. В 1/4 финала она сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут, игра завершилась со счетом 6:1, 6:4. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Бенчич записала на свой счет три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка.

Стоит отметить, что Самсонова обыграла Бенчич уже второй раз в карьере. Ранее спортсменки встречались в финале турнира в Берлине, где россиянка завоевала свой первый титул.

За выход в финал Самсоновой предстоит побороться с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под третьим номером. В четвертьфинале она одолела француженку Ализе Корне — 7:6 (8:6), 6:2.