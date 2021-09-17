Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не получил вызов в сборную Украины на октябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.

Ранее у футболиста возник конфликт с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым. На предстоящие матчи специалист пригласил десятерых полузащитников: Сергея Сидорчука, Николая Шапаренко, Виктора Цыганкова, Виталия Буяльского, Тараса Степаненко, Сергея Булецу, Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Александра Зубкова и Игоря Харатина.

Напомним, недавно Малиновский прояснил конфликтную ситуацию с Петраковым. По словам футболиста, он не вписывается в схему игры при новом тренере. Однако специалист сказал это не ему напрямую, а другим игрокам команды, после чего вынес ситуацию в прессу.

В частности Петраков заявил, что извинился перед Малиновским, так как тот обиделся из-за недостаточного количества игрового времени. Футболист в свою очередь отметил, что не просил тренера извиняться.