Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала победу Глеба Лутфуллина на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсмены вместе тренируются в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина.

«Да! Глебасик лучший», — написала Туктамышева в сториз «Инстаграма», прикрепив скриншот трансляции.

Напомним, Лутфуллин набрал 230,42 балла по сумме двух программ. В произвольной он исполнил три четверных прыжка — тулуп и два сальхова.

Второе место занял еще один россиянин Егор Рухин (223,29), замкнул тройку призеров канадец Уэсли Чу (217,59).

Российский фигурист Артём Ковалев (212,32), лидировавший после короткой программы, не справился с произвольной и стал лишь четвертым. Он упал с четверного сальхова и сдвоил лутц. Фёдор Зонов (201,28) занял пятое место, Андрей Анисимов (199,21) — седьмое.