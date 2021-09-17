Защитник «Авангарда» Оливер Каски лишился зуба в матче с «Автомобилистом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Инцидент произошел на 30-1 минуте встречи. Форвард екатеринбуржцев Степан Хрипунов во время атаки своей команды случайно попал клюшкой по лицу соперника. Каски упал на лёд, схватившись за окровавленное лицо, после чего покинул площадку и ушел в раздевалку.

Игра проходила в Екатеринбурге сегодня, 17 сентября, «Авангард» победил со счетом 3:1. В составе омской команды по шайбе забросили Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. За «Автомобилист» отличился Брукс Мэйсек.

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет со «Спартаком», матч пройдет в Москве 21 сентября.