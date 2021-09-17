В съемке нового выпуска юмористического шоу Comedy Club приняли участие российские спортсмены, завоевавшие золотые медали Олимпиады в Токио.

В выпуске, который сегодня, 17 сентября, вышел на телеканале ТНТ, появились гимнасты Давид Белявский, Никита Нагорный и Лилия Ахаимова, фехтовальщица Софья Великая, синхронистка Мария Шурочкина, тхэквондист Максим Храмцов и другие спортсмены.

Нагорный, в честь которого назвали новый элемент в спортивной гимнастике, вышел на сцену. Он продемонстрировал сальто назад согнувшись и пошутил, что если повторить его три раза, то получится тот самый именной элемент.

Напомним, на Олимпиаде в Токио мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике завоевали золотые медали командного многоборья. Шурочкина взяла золото в групповых упражнениях в синхронном плавании, саблистка Великая — в командном турнире по фехтованию. Храмцов победил в турнире по тхэквондо в категории до 80 кг.