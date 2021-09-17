Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал победу на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

«Эмоции зашкаливали, такая победа у меня впервые, хотя фигурным катанием занимаюсь больше 12 лет. В произвольной программе допустил небольшие помарки на тройных прыжках, но не критичные. В остальном все очень хорошо», — приводит слова Лутфуллина Sport24.

Фигурист добавил, что в его ближайшие планы входит выступление на этапе Гран-при в Гданьске, а глобальная цель — стать олимпийским чемпионом.

Напомним, Лутфуллин набрал 230,42 балла по сумме двух программ. В произвольной он исполнил три четверных прыжка — тулуп и два сальхова. Второе место занял еще один россиянин Егор Рухин (223,29), замкнул тройку призеров канадец Уэсли Чу (217,59).