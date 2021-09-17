Российская лыжница Ольга Летучева выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Второй в финальном забеге финишировала шведка Линн Сёмскар, третьей стала норвежка Юлие Хенриетте Арнесен. Четвертое место заняла Алёна Прохазкова из Словакии.

Российская спортсменка Светлана Николаева расположилась на девятом месте итогового протокола, Ангелина Агафонова стала 12-й.

Напомним, чемпионат мира по лыжероллерам проходит в период с 16 по 19 сентября. Вчера были разыграны медали в гонках с раздельным стартом, Наталья Непряева завоевала серебро, Мария Истомина и Денис Спицов — бронзу.

Завтра состоится командный спринт, в воскресенье — масс-старты.