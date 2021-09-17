Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в палату интенсивной терапии.

Как сообщает ESPN, самочувствие 80-летнего экс-спортсмена, находящегося в одной из больниц в Сан-Паулу, ухудшилось. Он был повторно госпитализирован из-за кислотного рефлюкса.

Ранее Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки. 14 сентября СМИ сообщали, что он переведен в обычную палату.

Напомним, Пеле на протяжении футбольной карьеры выступал за родной «Сантос» (1956-1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975-1977).

В сборной Бразилии Пеле забил 77 голов (рекорд команды) в 92 матчах, оставаясь единственным футболистом, который выиграл три чемпионата мира — в 1958, 1962 и 1970 году.