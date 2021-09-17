Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл супертурнир Norway Chess в Ставангере (Норвегия). В заключительном десятом туре он нанес поражение россиянину Яну Непомнящему в армагеддоне.

Ещё один российский шахматист Сергей Карякин в армагеддоне одолел норвежца Арьяна Тари, играя белыми фигурами. Француз Алиреза Фируджа обыграл венгра Рихарда Раппорта. Он стал единственным, кто одержал чистую победу в десятом туре.

Напомним, согласно регламенту, за победу в основное время спортсмен получает 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победителю начисляют 1,5 очка, а проигравшему — 1 очко.

В десяти турах Карлсен набрал 19,5 очков и выиграл турнир. Вторым стал Фируджа (18), третьим — Раппорт (16,5). Непомнящий (12) стал четвертым, Карякин (10) — пятым.