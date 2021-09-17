Владелец «Лос-Анджелес Клипперс» Стив Баллмер сообщил, что сроки восстановления форварда Кавая Леонарда по-прежнему неизвестны.

«Никто не знает на этом этапе, сыграет ли Кавай в предстоящем сезоне. Возможно. Конечно, это возможно. Всё будет зависеть от того, что скажут врачи и сам Кавай», — цитирует Баллмера USA Today.

Напомним, в прошлом сезоне Леонард получил разрыв крестообразной связки колена. В июле он перенес операцию и до сих пор не восстановился. В регулярном чемпионате НБА он провел 52 матча, в которых в среднем набирал по 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.

В середине августа Леонард подписал новый четырехлетний контракт с «Клипперс» на 176,3 миллиона долларов. У игрока также был вариант со сделкой на один сезон, чтобы в следующем году претендовать на пятилетний контракт на сумму 235 млн, но он отказался.