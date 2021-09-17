В Норвуде (США) продолжается международный турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. В 23:00 по московскому времени стартовал ритмический танец, в котором принимают участие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Первыми на лед выйдут американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов. Дэвис и Смолкин представят свою программу четвертыми. С полным списком участников можно ознакомиться на странице турнира.

Произвольный танец в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 1:00 мск.

Напомним, Дэвис и Смолкин отправились в США после того, как выступили на контрольных прокатах в Челябинске. В этом году пара переходит на взрослый уровень.