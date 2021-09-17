Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал ситуацию с иском пятой чемпионки мира среди женщин Ноны Гаприндашвили к стриминговому сервису Netflix. Ранее стало известно, что Гаприндашвили подала в суд на компанию по поводу сериала «Ход королевы» (более точное название — «Ферзевой гамбит»). Гроссмейстер осталась недовольна, что её в сериале называют русской и говорят, что она никогда не играла с мужчинами. Одним из консультантов сериала выступил бывший соперник Карпова, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров.

«Не знаю, как пропустил такой ляп Каспаров, который был консультантом фильма. Может, не всё смотрел или не обо всём говорили. Он прекрасно знает, что Гаприндашвили первая стала гроссмейстером — и женским, и мужским», — приводит «Чемпионат» слова Карпова.

Прославленный шахматист также уточнил, что Гаприндашвили было некорректно называть русской шахматисткой, и справедливее было бы назвать её «советской».

«Ход королевы» — один из самых успешных сериалов Netflix. По сюжету сериал рассказывает о шахматистке-сироте Бет Хармон, которая смогла стать чемпионкой мира, обыграв, в частности, советских гроссмейстеров. Стоит отметить, что консультации Гарри Каспарова в основном касались не основного сюжета, а шахматных партий, которые разыгрываются по ходу сериала.

80-летняя Гаприндашвили выставила компании иск на 5 миллионов долларов.