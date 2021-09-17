Женская сборная России по футболу с победы стартовала в матче отборочного турнира чемпионата мира-2023. В стартовой игре квалификации россиянки победили дома Азербайджан со счётом 2:0. Первый мяч на 42-й минуте забила Марина Фёдорова. Второй на 75-й минуте провела Нелли Коровкина.

Россиянки играли в следующем составе: Гриченко — Машкова (Самойлова, 81), Беломытцева, Кожникова, Абдуллина — Козлова, Андреева (Якупова, 86) — Фёдорова, Смирнова (Машина, 74), Шеина (Пантюхина, 74) — Коровкина (Черномырдина, 86).

В других стартовых матчах отбора в группе E Черногория на выезде победила Боснию и Герцеговину 3:2, а Дания разгромила Мальту дома 7:0.

Следующий матч подопечные Юрия Красножана проведут 21 сентября дома против Черногории.

В финальную стадию женского ЧМ напрямую пройдут победители девяти групп, а также три лучших команды из занявших вторые места. Оставшиеся шесть вторых мест проведут стыковые матчи.

Сборная России играла в финальных стадиях первых двух чемпионатов мира среди женщин — в 1999 и 2003 году. Оба раза россиянки доходили до 1/4 финала.