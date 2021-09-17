Российские спортивные пары заняли весь пьедестал на домашнем этапе юниорского «Гран-при» по фигурному катанию. София Акатьева лидирует на этапе после короткой программы. В честь Никиты Нагорного назван элемент в спортивной гимнастике. Магнус Карлсен выиграл турнир в Норвегии. Самые интересные новости спорта 17 сентября – в дайджесте Nevasport.

Украинского защитника тяжело травмировали в матче Лиги конференций

Украинский защитник пражской «Славии» Тарас Качараба получил тяжелую травму во встрече 1-го тура группового этапа Лиги конференций с «Унионом».

«У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит как минимум 4-6 недель», – сообщается в твиттере чешского клуба.

София Акатьева – лидер этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске

Российская фигуристка Софья Акатьева получила от судей оценку в 75,89 балла стала лидером этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске.

На втором месте расположилась Елизавета Куликова с 67,08 набранными баллами, на третьем – Анастасия Зинина. Фигуристка набрала 67,02 балла.

Российские пары заняли весь пьедестал на юниорском «Гран-при» в Красноярске

Российский дуэт Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков одержали победу на четвёртом этапе юниорского «Гран-при» по фигурному катанию. Соревнования проходили в Красноярске. Весь пьедестал почёта на этапе заняли российские дуэты. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими — Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

Гаприндашвили подала в суд на создателей сериала «Ход королевы». Шахматистка недовольна, что её назвали русской

Пятая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix, выпустивший популярный сериал «Ход королевы». 80-летняя гроссмейстер хочет отсудить у компании 5 миллионов долларов. Гаприндашвили недовольна некорректными высказываниями о ней. В частности, ей не понравилось утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. Кроме того, грузинской шахматистке не понравилось, что в сериале её называют русской.

Игрок «Баварии» перенес операцию на сердце

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил, что полузащитник Кингсли Коман перенес операцию на сердце. По словам главного тренера, у Комана случилось лёгкое нарушение сердечного ритма. 16 сентября ему пришлось перенести операцию.

Лутфуллин выиграл юниорский Гран-при в Красноярске, Рухин — 2-й, Ковалёв — 4-й

Российский фигурист Глеб Лутфуллин выиграл юниорский этап Гран-при в Красноярске. По сумме двух программ спортсмен набрал 230,42 балла. Второе место занял еще один россиянин Егор Рухин, сумма баллов которого составила 223,29. Замкнул тройку призеров канадец Уэсли Чу с результатом 217,59.

FIG официально назвала элемент спортивной гимнастики в честь Нагорного

Международная федерация гимнастики (FIG) официально назвала один из соревновательных элементов в честь россиянина Никиты Нагорного. Нагорный показал новый элемент на чемпионате Европы в Базеле (Швейцария). Он исполнил тройное сальто назад прогнувшись, которому была присвоена высшая группа сложности I. В мужской гимнастике существует всего три элемента такого уровня сложности.

Шварцман принял участие в тестах болида «Феррари» 2018 года в Имоле

Российский пилот Формулы-2 Роберт Шварцман принял участие в тестах болида «Феррари» 2018 года на трассе в Имоле. Гонщик поделил тестовый день с Антонио Фуоко.

Карлсен выиграл турнир в Норвегии, одолев Непомнящего в последнем туре

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл супертурнир Norway Chess в Ставангере (Норвегия). В заключительном десятом туре он нанес поражение россиянину Яну Непомнящему в армагеддоне.