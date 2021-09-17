Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева жёстко высказалась против охоты на дельфинов. 12 сентября в СМИ появились сообщения, что охотники на Фарерских островах истребили около полутора тысяч китообразных.

«В современном и цивилизованном мире такое не должно происходить. Боль и разочарование. Это настоящее зло!» — написала Медведева в сториз Инстаграма, добавив фото мёртвых дельфинов со вспоротыми животами.

Евгения Медведева выигрывала чемпионаты мира и Европы в 2016 и 2017 году, в те же сезоны она становилась победительницей «Гран-при». В 2018 году она стала двукратным серебряным призёром Олимпиады в Пхёнчхане — в одиночном и командном турнире.

На данный момент последним для Медведевой турниром стал чемпионат России-2019, в котором она снялась после короткой программы. Сезон-2020/21 Медведева пропустила, а этим летом не вошла в число фигуристок сборной России на сезон-2021/22.