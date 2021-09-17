В Норвуде (США) в рамках турнира U.S. International Classic завершился ритмический танец. В лидеры вышли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, набравшие 84,06 балла.
Второе место занимают россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, получившие от судей 75,21 балла. Замыкают первую тройку спортсмены из Южной Кореи Юра Мин и Даниэль Итон (67,85).
С полной таблицей результатов можно ознакомиться на странице турнира.
Произвольный танец в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 1:00 мск.
Напомним, Дэвис и Смолкин отправились в США после того, как выступили на контрольных прокатах в Челябинске. В этом году пара переходит на взрослый уровень.
Комментарии Развернуть