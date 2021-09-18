Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире U.S. International Classic в Норвуде (США).

Спортсменка вновь попыталась исполнить тройной аксель, но упала. Остальные прыжковые элементы — тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа — она сделала без ошибок.

Несмотря на падение, Александра заняла первое место, набрав 74,75 балла. Второй стала представительница Южной Кореи Ен Чон Пак с результатом 71,07 балла, третьей — американка Габриэла Иццо (63,93).

Произвольная программа в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 03:00 по московскому времени.

Напомним, ранее на контрольных прокатах Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, сальхов и тулуп. Это достижение стало историческим.