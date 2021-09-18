В Монреале (Канада) проходит турнир по фигурному катанию Autumn Classic International. В ночь на 18 сентября состоялась произвольная программа у женщин, по итогам которой победу одержала представительница Кипра Марилена Китромилис .

По сумме двух выступлений спортсменка набрала 180,72 балла. Второе место заняла Ю Ен из Южной Кореи, судьи оценили ее выступление на 180,25 балла. Замкнула тройку призеров американка Карен Чен с результатом 173,00.

Ещё одна американка Старр Эндрюс (155,25) стала пятой. Канадка Габриэль Дэйлман (146,51), для которой этот турнир был домашним, заняла восьмое место. Чешка Элишка Бржезинова (141,37) стала девятой.

Напомним, параллельно в Норвуде (США) проходит турнир U.S. International Classic, на котором выступает россиянка Александра Трусова. Она лидирует после короткой программы, несмотря на падение с тройного акселя.