Французское издание L’Equipe раскрыло зарплату нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

По информации источника, за первый год в парижском клубе Месси заработает 30 миллионов евро. В следующие два года, согласно контракту, зарплата аргентинца увеличится на 10 миллионов благодаря бонусу за лояльность, который будет действовать в том случае, если футболист не покинет клуб после первого сезона.

Напомним, Месси официально присоединился к «ПСЖ» 10 августа, его действующий контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. 5 августа стало известно, что «Барселона» не продлит соглашение с легендарным игроком в связи с финансовыми сложностями.

В текущем сезоне Месси успел отыграть за «ПСЖ» два матча, но результативными действиями пока не отметился.