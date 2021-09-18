Российский нападающий системы «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов забросил две шайбы в неофициальном матче тренировочного лагеря НХЛ с «Даллас Старз».

«Коламбус» одержал победу со счетом 4:1. Первый раз российский форвард отличился уже на 25-й секунде встречи, а второй гол забил в третьем периоде. Для 20-летнего Чинахова этот матч стал вторым в тренировочном лагере. Ранее он сыграл с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ) и забросил одну шайбу.

Чинахов был выбран «Коламбусом» на драфте-2020 под 21-м номером. В мае россиянин подписал с клубом контракт на три года.

Напомним, прошлый сезон Чинахов провел в омском «Авангарде», за который отыграл 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 10 шайб и сделал 7 результативных передач. В плей-офф он провел 21 матч, в которых набрал 7 (5+2) очков по системе «гол плюс пас».