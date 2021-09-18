Российский нападающий Никита Гусев стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс». По информации CapFriendly, 29-летний хоккеист подписал с клубом пробный контракт.

Ранее СМИ писали, что российский форвард не намерен покидать Национальную хоккейную лигу, в которой выступает с 2019 года. С лета Гусев находился в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне россиянин провел 11 матчей в составе «Флориды Пантерз», забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Также он отыграл 20 встреч за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков по системе «гол плюс пас».

Напомним, что до отъезда в НХЛ Гусев на протяжение четырех лет выступал за СКА. В конце августа вице-президент петербургского клуба Роман Ротенберг признался, что хотел бы вновь увидеть форварда в составе армейцев перед Олимпийскими играми.