В Москве стартует первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ. Сегодня, 18 сентября, в полуфинальном матче петербургский «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.

Игра будет проходить на паркете «ВТБ Арене», начало запланировано на 16:00 мск. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

В матче не примет участие новичок «Зенита» Коннер Фрэнкэмп, присоединившийся к команде в июле нынешнего года.

Во втором полуфинале ЦСКА примет «Локомотив-Кубань», игра начнется в 19:00 мск. За гостей не сыграет Грег Уиттингтон, так как он не успевает добраться до России.

Победители сегодняшних матчей завтра встретятся в финале, а проигравшие команды сразятся за третье место.