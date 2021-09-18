Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в «Барселоне». По информации Sport.es, каталонцы сделали 26-летнего игрока своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

«Барселона» пыталась приобрести Стерлинга минувшим летом на правах аренды, но футболист решил остаться в Англии. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей за «горожан» во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, Стерлинг защищает цвета «Манчестер Сити» с 2015 года, его контракт рассчитан до июня 2023-го. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 90 миллионов евро. До перехода в «Сити» футболист на протяжении трех лет играл за «Ливерпуль».

В июле СМИ писали, что «горожане» намерены предложить Стерлингу и еще пяти игрокам продление контрактов.