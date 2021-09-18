В Норвуде (США) проходит турнир по фигурному катанию U.S. International Classic. Сегодня, 18 сентября, состоялась произвольная программа у мужчин, по итогам которой победу одержал чех Михал Бржезина.

31-летний фигурист набрал 238,65 балла по сумме двух прокатов. Второе место занял американец Джимми Ма с результатом 233,58 балла, третьим стал его соотечественник Эрик Шеберг (221,12).

Еще один американец Камден Пулкинен (208,99) завершил соревнования на четвертом месте, мексиканец Донован Каррильо (208,41) стал пятым. Российские фигуристы в мужском турнире не участвовали.

Напомним, что в Норвуде выступает россиянка Александра Трусова, которая идет лидером после короткой программы, несмотря на падение с тройного акселя.