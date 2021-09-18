Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан O’Райлли отреагировал на новости о том, что российский форвард Владимир Тарасенко хочет покинуть клуб.

«Мы готовимся выигрывать матчи, и он принимает в этом участие как любой другой хоккеист. Я говорил накоротке с Влади. Он в команде и, как мне показалось, хочет быть здесь. Да, он просил об обмене, это было. Я считаю, что с ним мы сильнее, у нас отличная глубина состава. Никаких обид нет», — приводит слова О’Райлли русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, действующее соглашение, по которому Тарасенко получает 7,5 миллионов долларов, рассчитано еще на два года.

За последние два сезона Тарасенко сыграл всего 34 матча в регулярке НХЛ, так как его преследует травма плеча. С конца сезона-2017/18 Владимир перенес уже три операции. Сам хоккеист говорил, что хотел бы покинуть «Сент-Луис» из-за недоверия к медицинскому штабу.