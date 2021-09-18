Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, стали победителями юниорского этапа Гран-при в Красноярске. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 167,31 балла.

Второе место заняли их соотечественники Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, получившие 165,14 балла. Замкнули тройку призеров американцы Анжела Линг и Калеб Уэйн с результатом 160,23.

Россияне Ольга Мамченкова и Марк Волков (156,35) заняли пятое место, Елизавета Шичина и Гордей Хубулов (139,81) стали девятыми, Алиса Овсянкина и Матвей Самохин (126,72) — 12-е.

Напомним, юниорский Гран-при в Красноярске завершится сегодня, 18 сентября. Последний комплект наград будет разыгран между девушками, их произвольная программа стартует в 10:30 мск.