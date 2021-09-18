Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, когда россиянин Даниил Медведев сможет стать первой ракеткой мира.

«В этом году точно он не станет, потому что три турнира «Большого шлема», которые выиграл Джокович в течение года, они по 2 тысячи очков каждый. Их компенсировать очень сложно», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

Специалист добавил, что будет еще Итоговый турнир АТР, на котором, скорее всего, выступят двое россиян — Медведев и Андрей Рублев. В прошлом году Даниил стал победителем турнира, поэтому в случае неудачи потеряет очки. Джокович в прошлом сезоне пропустил Итоговый, поэтому защищать очки ему не надо.

«Поэтому реально, когда может всё перевернуться? Если, допустим, неудачно сыграет Джокович в Австралии, где он победил в этом году, условно проиграет где-то в четвертьфинале, потеряет больше тысячи очков. А наш выиграет, приобретёт около тысячи. И вот сразу ситуация будет выравниваться и можно уже будет говорить о первом месте», — сказал Тарпищев.

Напомним, недавно Медведев выиграл свой первый турнир «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США он одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который в этом сезоне выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.