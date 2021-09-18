Фигуристка из Индии Парри Срохи установила антирекорд на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске. В короткой программе она получила худшую в истории оценку за технику — всего 0,84 балла.

Судьи засчитали спортсменке всего один технический элемент. В свою программу она заявила одинарные аксель и флип, а также каскад из одинарных лутца и риттбергера. В итоге Срохи засчитали только дорожку шагов. Её базовая стоимость составила 1,50 балла, но из-за низкого уровня исполнения фигуристка заработала только 0,84. В общей сложности за короткую программу она получила 7,75 балла и стала последней.

Напомним, что после короткой программы лидирует россиянка Софья Акатьева, исполнившая каскад с тройным акселем. Второе место занимает ее соотечественница Елизавета Куликова. Произвольная программа стартует сегодня в 10:30 мск.