На юниорском этапе Гран-при в Красноярске стартовала произвольная программа у девушек. Спортсменки вышли на лёд в 10:30 по московскому времени, бесплатную прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Открывает соревнования представительница Индии Парри Срохи, которая заняла последнее место в короткой программе. Вчера спортсменка установила антирекорд, набрав всего 0,84 балла за технику. Судьи засчитали ей только один элемент — дорожку шагов, выполненную на минусы.

Россию представят пять фигуристок, все они выступят в заключительной, сильнейшей разминке. Открывать её будет Софья Самоделкина, занимающая текущее шестое место. В короткой программе она упала с тройного акселя. Затем на лед выйдет белоруска Варвара Кисель, а после неё выступят четыре россиянки подряд: Елизавета Берестовская, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова и Софья Акатьева.

Напомним, Акатьева выиграла короткую программу, исполнив в ней каскад с тройным акселем.