Известный стронгмэн Михаил Кокляев заявил, что планирует провести реванш с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«На следующий год планируем. Он дал согласие. Официально мы еще не заявляли об этом. Скоро начнем раскачивать бой. Через наших представителей переговоры ведутся. Думаю, все получится, вариантов ведь не так уж много, все дороги ведут ко мне, к человеку со штангой», — приводит слова Кокляева News.ru.

Напомним, в октябре 2019 года Кокляев и Емельяненко провели бой по правилам бокса. Александр отправил своего соперника в нокаут в первом раунде.

Кокляев отметил, что именно они с Емельяненко ввели моду на подобные бои и побили все рейтинги в истории телеканала РЕН ТВ. По словам Михаила, перед встречей с Емельяненко он проведет еще один промежуточный бой, но соглашение с телеканалом не позволяет ему раскрыть имя соперника.