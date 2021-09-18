Футболистов «Зенита» чаще, чем игроков других клубов, РПЛ проверяли на допинг в первые два месяца сезона-2021/22.

Как сообщает ТАСС, тестирование прошли шесть игроков сине-бело-голубых: голкипер Михаил Кержаков, защитники Даниил Круговой и Дмитрий Чистяков, полузащитники Далер Кузяев, Александр Ерохин и Андрей Мостовой.

В общей сложности в июле и августе на допинг были проверены 20 футболистов чемпионата России. В их число вошли четыре игрока «Спартака», а также по два спортсмена из «Локомотива», ЦСКА, «Рубина», «Краснодара» и «Химок».

Напомним, после семи туров РПЛ «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 17 очков. На втором месте идет «Сочи» (15), на третьем — «Локомотив» (15).