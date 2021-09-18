Биатлонисты сборной России Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев пропустили контрольную тренировку группы Сергея Башкирова.

Спортсмены пробежали спринтерскую гонку на лыжероллерах, победу в которой одержал Денис Таштимеров. Он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах. Вторым к финишу пришел Семён Сучилов, в пассиве которого два промаха. Третьим стал Александр Поварницын, также промазавший два раза.

Напомним, что к олимпийскому сезону мужская сборная России готовится под руководством двух специалистов: одна часть команды тренируется в группе Башкирова, вторая — я старшего тренера Юрия Каминского.

Елисеев начинал подготовку в команде Каминского, но из-за конфликта с тренером перебрался в коллектив Башкирова.