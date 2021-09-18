Сборная России по мини-футболу встретится с командой Гватемалы в третьем туре группового этапа чемпионата мира. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Игра состоится в Каунасе (Литва) на «Жальгирис-Арене» сегодня, 18 сентября, и начнется в 18:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Хенри Гутьеррес из Боливии.

После двух туров российская команда возглавляет турнирную таблицу группы В, имея в своем активе шесть очков. Подопечные Сергея Скоровича одержали победы над сборными Египта (9:0) и Узбекистана (4:2).

Команда Гватемалы занимает второе место с тремя очками. На старте чемпионата подопечные Эстуардо де Леона обыграли Узбекистан (5:4), затем проиграли Египту (3:6).