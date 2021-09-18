Новичок «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин поделился впечатлениями от перехода в клуб НХЛ.

«Я сильно вырос за последние три года. Готов быть здесь и начать карьеру в НХЛ. Цель на лагерь развития — попасть в состав, хорошо себя показать, вот и всё. Не волнуюсь из-за того, что попал в новую команду, страну и культуру. Нормально адаптируюсь, пытаюсь со всеми разговаривать на своём корявом английском», — приводит слова Подколзина сайт «Кэнакс».

По словам Подколзина, его знаний английского хватает, чтобы понимать партнеров и общаться с ними, но для интервью нужно ещё поработать над языком. Хоккеист подчеркнул, что в скором времени приступит к занятиям с учителем.

Кроме того, хоккеист прокомментировал отъезд из Континентальной хоккейной лиги, где выступал за петербургский СКА.

«Ничего не думаю по поводу давления в КХЛ. Давление, не давление… Может, были какие-то неприятные моменты, но если брать в общем, я рад, что провёл эти два года в КХЛ, в хорошей системе, команде, которая давала мне играть и развиваться. У меня претензий ни к кому нет», — сказал Подколзин.

Напомним, 30 мая Подколзин заключил трехлетний контракт новичка на максимальную сумму.

В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 35 матчей за СКА в регулярном чемпионате. Он забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач, заработав показатель полезности «+6». В плей-офф Подколзин провел 16 встреч, в которых тоже заработал 11 (6+5) очков при показателе полезности «+2».