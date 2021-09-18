Портал стопкоронавирус.рф обновил статистику по количеству заболевших коронавирусом в России. На субботу, 18 сентября, в стране выявлено 20 329 новых случаев заражения. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 254 754.

На сегодняшний день сделано уже более 186,1 млн тестов. С начала пандемии от коронавируса скончалось 197 425 человек, еще 6 485 264 жителей успешно преодолели болезнь.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 799 россиян. По выздоровлению выписаны 16 247 человек.

Наибольший прирост заболеваемости вновь выявлен в Москве: за последние 24 часа там зафиксированы 2746 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавилось 1791 пациентов, в Московской области — 915, в Ленинградской — 196.