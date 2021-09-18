Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала гостьей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Прежде чем начать общение с ведущим, спортсменка обратилась к шоумену Александру Гудкову, который поучаствовал в съемках клипа на ремейк песни «Розовый фламинго».

«Ну вот, я вам скажу: перед финалом Олимпиады мы все смотрели ваш клип „Розовый фламинго“ (смеется). Я как сумасшедшая ходила по Токио и пела целыми днями. Спасибо вам за отличное настроение», — сказала Ласицкене.

«Ура, хоть что-то. Наконец-то я приношу помощь», — пошутил в ответ Гудков.

Напомним, Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, превзойдя результаты украинки Ярославы Магучих и австралийки Николы Макдермотт. После этого россиянка выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе, оставив позади тех же соперниц.

28-летняя Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.