Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой в короткой программе на турнире в Норвуде (США). Спортсменка вышла на первое место, но упала с тройного акселя.

«Это очень плохой звонок! Она не попадет в первую разминку на Олимпиаде, если и дальше продолжит срываться с акселя. Меня это сильно напрягает. Безусловно, Саша — талант, космос! Она моя любимая фигуристка, но нужно что-то делать с акселем. Иначе это ничем хорошим не закончиться», — приводит слова Бестемьяновой «Спорт-Экспресс».

За программу с падением Трусова набрала 74,75 балла. Второй стала представительница Южной Кореи Ен Чон Пак (71,07 балла,) третьей — американка Габриэла Иццо (63,93).

Произвольная программа в Норвуде состоится в ночь на 19 сентября и начнется в 03:00 по московскому времени.

Напомним, ранее на контрольных прокатах Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, сальхов и тулуп. Это достижение стало историческим.