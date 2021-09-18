Бывший футболист «Зенита» Александр Спивак выразил мнение, что после матча с «Челси» рано оценивать потенциал петербуржцев в Лиге чемпионов.

«Если рассуждать с позиции ожиданий, когда боялись получить четыре, пять мячей, то, конечно, эмоции должны быть позитивные. Но команда в любом случае должна играть на победу, а в Лондоне этого не получилось», — приводит слова Спивака bobsoccer.ru.

Эксперт добавил, что каждый год вокруг «Зенита» происходят одни и те же разговоры, но клуб должен ставить перед собой задачу выйти в плей-офф Лиги чемпионов или хотя бы сыграть весной в Лиге Европы.

«Выводы сделаем после встречи с «Ювентусом». В матче с «Мальме» итальянцы оставили сильное впечатление», — сказал Спивак.

Напомним, в первом туре группового этапа «Зенит» на выезде уступил «Челси» с минимальным счетом 0:1, автором единственного мяча стал Ромелу Лукаку. В составе петербуржцев из-за травм не сыграли Магомед Оздоев, Вячеслав Караваев и Деян Ловрен.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет шведский «Мальме», игра состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.