В Норвуде (США) проходит турнир по фигурному катанию U.S. International Classic, в котором принимает участие россиянка Александра Трусова. В ночь на 19 сентября состоится произвольная программа, начало запланировано на 3:00 по московскому времени.

После короткой программы Трусова занимает первое место, имея в своем активе 74,75 балла. Россиянка возглавила протокол несмотря на то, что в очередной раз не справилась с тройным акселем.

Второе место занимает Ен Чон Пак из Южной Кореи с результатом 71,07 балла, третьей идет американка Габриэла Иццо (63,93).

Напомним, ранее на контрольных прокатах в Челябинске Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе: два лутца, флип, сальхов и тулуп. Это достижение стало историческим: ранее по пять квадов исполняли только мужчины.