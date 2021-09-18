Пилот Формулы-1 Мик Шумахер рассказал о своем отце, легендарном гонщике Михаэле Шумахере, который получил тяжелую травму головы в 2013 году.

«Теперь мы бы с отцом очень хорошо понимали друг друга, причём уже как-то по-другому — ведь мы говорим на одном и том же языке, языке автоспорта. Нам было бы о чем пообщаться. Вот где мои мысли большую часть времени. Думая, это было бы круто. Я бы отказался от всего только ради этого», — рассказал Шумахер в новом документальном фильме от Netflix.

По словам Мика, он часто вспоминает прошлое. В его голове возникают образы из детства, когда они весело проводили время всей семьей, ездили на картинге или гуляли с пони. Шумахер признался, что после несчастного случая с отцом эти радостные моменты больше не присутствуют в его жизни.

Напомним, сейчас Шумахер выступает за команду «Хаас», в которой его напарником является россиянин Никита Мазепин. Для обоих пилотов нынешний сезон — дебютный в Формуле-1.