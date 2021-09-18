Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко рассказал о переходе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе.

Когда пара перешла в «Хрустальный», специалист получил предложение о сотрудничестве. По словам Слюсаренко, это стало для него сюрпризом.

«Естественно, отказаться от работы с таким тренерским штабом и такой профессиональной парой невозможно. Надеемся, что все поставленные задачи на этот сезон мы выполним и все пройдет по плану», — приводит слова Слюсаренко Sport24.

Тренер подчеркнул, что вся команда прикладывает усилия к тому, чтобы достичь наилучшего результата.

«Отличная команда, отлично налаженный процесс. Каждый работает на максимум, все хотят поднять спортсмена на высшую ступень пьедестала», — сказал Слюсаренко.

Напомним, летом стало известно, что Тарасова и Морозов будут готовиться к олимпийскому сезону под руководством Тутберидзе. Их прежний наставник Максим Траньков также остался в тренерском штабе. По его словам, сотрудничество со Слюсаренко носит временный характер: специалист помогает исправить некоторые «фундаментальные моменты», которые были упущены при подготовке пары.