Российская фигуристка Софья Самоделкина исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсменка открывала заключительную, сильнейшую разминку. Свой прокат она начала с чистого исполнения четверного лутца, затем прыгнула сольный четверной сальхов и повторила его в каскаде с двойным тулупом.

После этого фигуристка исполнила двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. Комбинацию из тройных лутца и сальхова через ойлер спортсменка исполнила с касанием льда рукой, потом чисто прыгнула тройной флип.

Судьи оценили выступление Самоделкиной на 141,63 балла. По сумме двух программ она набрала 202,39 и вышла на текущее первое место.

Впереди выступление еще четырех российских спортсменок — Елизаветы Берестовской, Елизаветы Куликовой, Анастасии Зининой и Софьи Акатьевой.

Напомним, Самоделкина тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.