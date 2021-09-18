Российская фигуристка Елизавета Берестовская с ошибкой исполнила четверной прыжок в произвольной программе на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсменка выступала в заключительной, сильнейшей разминке. Свой прокат она начала с четверного тулупа, который приземлила в степ-аут и коснулась льда рукой. Затем Елизавета прыгнула сольные тройные лутц и флип, а также двойной аксель.

Каскады фигуристка оставила на вторую половину программы. Сначала она показала комбинацию из тройных лутца и тулупа, затем из тройного риттбергера и двойного тулупа. Завершила прыжковую часть программы Елизавета каскадом из двойного акселя и тройного сальхова через ойлер.

Судьи оценили выступление Берестовской на 131,16 балла, что в сумме двух прокатов дало 196,07. Фигуристка вышла на текущее второе место, её опережает Софья Самоделкина.

Напомним, Берестовская тренируется в Москве под руководством Сергея Давыдова. В межсезонье она была на просмотре у Этери Тутберидзе, но тренер не взяла её в свою группу. Затем Елизавета провела пробное занятие у Евгения Плющенко, но решила остаться в ЦСКА.