Российская фигуристка Анастасия Зинина исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсменка каталась в последней разминке. Свое выступление она начала с каскада из четверного и двойного тулупов, затем прыгнула сольный четверной тулуп, но приземлила его в степ-аут.

После этого спортсменка исполнила тройной риттбергер и двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад из тройных флипа и сальхова через ойлер, а также сольный тройной лутц.

Судьи оценили выступление Зининой на 139,18 балла, что в сумме двух программ дало 216,20 Спортсменка вышла на текущее первое место.

Напомним, в этом сезоне Зинина тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.