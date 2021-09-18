Российская фигуристка Елизавета Куликова чисто исполнила произвольную программу на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсменка выступала под предпоследним стартовым номером. В начале своего проката она сделала двойной аксель, затем прыгнула тройные лутц, флип и сальхов.

Каскады Елизавета оставила на вторую часть программы. Она сделала комбинацию из тройных лутца и сальхова через ойлер, а также каскады двойной аксель — тройной тулуп и тройной риттбергер — двойной тулуп.

Судьи оценили выступление Куликовой на 129,75 балла, что по сумме двух программ дало ей 196,83. Елизавета вышла на текущее третье место, ее опережают Софья Самоделкина и Анастасия Зинина. Впереди выступление лидера соревнований Софьи Акатьевой.

Напомним, Куликова тренируется в московской школе ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.