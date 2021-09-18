Российская фигуристка Софья Акатьева включила три четверных прыжка и тройной аксель в произвольную программу на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Спортсменка, выигравшая короткую программу, выступала последней. Она начала свой прокат с чистого исполнения тройного акселя, затем прыгнула каскад из четверного и тройного тулупов. Сольный четверной сальхов Софья приземлила с касанием льда рукой.

После этого Акатьева продемонстрировала тройной риттбергер, каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер. На тулупе спортсменка вновь дотронулась до льда. В конце программы Софья прыгнула каскад тройной флип-тройной тулуп и тройной лутц.

Судьи оценили выступление Акатьевой на 157,19 балла, что в сумме двух программ дало 233,08. Спортсменка заняла итоговое первое место.

Напомним, Акатьева тренируется под руководством Этери Тутберидзе.